Дамаск, , 17:36 — REGNUM Власти Сирийской Арабской Республики запросили у Российской Федерации лекарства для борьбы с коронавирусом. Об этом сегодня, 2 июля, в интервью РИА Новости заявил заместитель министра здравоохранения Сирии Ахмад Хлейфави.

Он напомнил, что между Россией и Сирией существует всеобъемлющее сотрудничество по всем направлениям.

«Был запрос к российской стороне по обеспечению нас некоторыми лекарствами, необходимыми в борьбе с коронавирусом. Мы на данный момент обсуждаем их поставку», — сказал Хлейфави.

Замглавы сирийского Минздрава отметил, что усиливающиеся санкции США оказывают большое давление на сектор здравоохранения, что осложнило и без того непростой процесс поставок медицинских препаратов и оборудования первой необходимости.