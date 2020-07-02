Челябинск, , 17:27 — REGNUM В Челябинской области подписи за присвоение Челябинску и Магнитогорску званий «Город трудовой доблести» поставили почти 800 тыс. человек. Об этом заявил спикер регионального Заксобрания Владимир Мякуш, сообщает пресс-служба парламента.

«Присвоение Челябинску и Магнитогорску званий «Город трудовой доблести» — долгожданная и радостная новость для всех южноуральцев», — отметил руководитель.

Он напомнил, что секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в начале года встретился с членами областного Совета ветеранов. Тогда было принято решение о старте сбора подписей за присвоение двум южноуральским городам этого звания. Единодушие жителей области Мякуш назвал свидетельством их признательности и уважения к трудовому подвигу челябинцев, ковавших Победу в тылу. Он также поблагодарил земляков за поддержку инициативы.

Как сообщало ИА REGNUM, Магнитогорск и Челябинск получат звание «Город трудовой доблести». Об этом объявил Владимир Путин.