Минск, , 17:16 — REGNUM Минский городской суд 2 июля приступил к рассмотрению обвинений, выдвинутых против участвующего в президентских выборах экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико. Он обвиняется по нескольким статься Уголовного кодекса.

По версии следствия, Бабарико осуществил отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и дачу взятки. Все деяния квалифицированы как тяжкие и особо тяжкие. На этом основании органы предварительного расследования настаивают на содержании Бабарико под стражей.

Претендент на президентский пост Виктор Бабарико возглавлял «Белгазпромбанк» до начала мая. Он покинул пост председателя правления рази участия в нынешних президентских выборах. Вместе с главой своего избирательного штаба — сыном Эдуардом экс-банкир был задержан 18 июня по пути в Центризбирком. С тех пор он находится в следственном изоляторе КГБ.

До сих пор правоохранительные органы отказывались называть статьи, по которым обвиняются отец и сын Бабарико. Генпрокуратура Белоруссии вчера, 1 июля официально заявила о законности ареста и содержания их под стражей. Тем временем белорусские правозащитные и международные организации признали Виктора и Эдуарда Бабарико политзаключёнными.

Согласно опросам общественного мнения, Виктор Бабарико считается фаворитом проходящей в Белоруссии президентской кампании. Рейтинг бессменно правящего с 1994 года Александра Лукашенко упал настолько низко, что в соцсетях и уличных граффити появились надписи «Саша 3%».

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