Москва, , 17:11 — REGNUM Голосование по поправкам к Конституции России происходило в рамках абсолютно прозрачной демократической процедуры, считает член высшего совета партии «Единая Россия», председатель Ассоциации юристов России Владимир Плигин. Об этом он заявил 2 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Поправки были приняты в рамках абсолютно прозрачной демократической процедуры. Поэтому это важнейшее условие, и в этой связи их легитимность не вызывает никакого сомнения, — сказал Плигин. — В настоящее время никто не сомневается в том, что эти поправки были приняты легитимным образом. Более того, я смотрел заголовки некоторых западных публикаций. В заголовках звучит: «Путин был поддержан своим населением». Кроме того, мне приходилось разговаривать с целым рядом молодых людей, которые говорили, что будут голосовать против, но когда мы начинали анализировать эти поправки, то эти молодые люди оказались за большинство этих поправок».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов заявил, что результат голосования за поправки к Конституции — триумф президента России.