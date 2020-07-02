Липецк, , 17:10 — REGNUM В избирательной комиссии Липецкой области 2 июля был подписан итоговый протокол голосования по поправкам к Конституции РФ, сообщает ИА REGNUM.

Голосование проходило с 25 июня по 1 июля. В регионе работали 894 избирательных участка и более шести тысяч общественных наблюдателей.

Участие в голосовании приняли 66,31% внесённых в списки избирателей. Из них 78,56% проголосовавших поддержали поправки в Конституцию, 20,39% выступили против.

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