Липецк, , 17:05 — REGNUM Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов был избран секретарем регионального отделения партии «Единая Россия» и возглавил президиум регионального политсовета. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

За кандидатуру Артамонова проголосовало подавляющее большинство делегатов на внеочередной конференции 2 июля.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Игорь Артамонов в 2019 году баллотировался на пост главы региона от «Единой России», хотя сам членом партии не был. Прошлый секретарь липецкого регионального отделения партии Павел Путилин подал заявление об отставке в 2020 году, и 24 марта Игорь Артамонов вступил в «Единую Россию» на встрече с Дмитрием Медведевым и заявил о готовности возглавить областное отделение.

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