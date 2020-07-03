Токио, , 03:00 — REGNUM Причина, по которой японское правительство отказалось от размещения американских противоракетных комплексов Aegis Ashore на своей территории может лежать в военно-технической области. Почему польза от американских Aegis Ashore может значительно уступать неудобствам, рассказывает автор ИА REGNUM Владимир Васильев.

Американская система ПРО Aegis Ashore U.S. Army

Совет национальной безопасности Японии 25 июня одобрил отказ от размещения двух наземных комплексов Aegis Ashore. Причиной такого отказа многие эксперты называли крайне негативную реакцию России и Китая, ведь заявленные как оружие оборонительное, Aegis Ashore легко переоборудуется в стартовую площадку для вполне наступательных «Томагавков».

Дополнительной причиной для японского отказа может быть то, что Aegis'ы морского базирования уже развернуты на восьми японских эсминцах. Но перехватить современные ракеты России и Китая и, тем более, гиперзвуковые российские модули, никакой Aegis не в состоянии.

Читайте подробности в статье Владимира Васильева «Япония отказалась от американского оружия вчерашнего дня».