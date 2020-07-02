Екатеринбург, , 16:55 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил граждан с присвоением званий «Город трудовой доблести» Екатеринбургу (Свердловску) и Нижнему Тагилу, также известному как Танкоград. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики.

«Свердловск стал поистине городом трудовой доблести. Здесь не только ковали оружие победы, но и возвращали к жизни победителей», — напомнил губернатор.

Нижний Тагил тоже совершил «настоящее военно-промышленное чудо», подчеркнул Куйвашев. В городе производили легендарные танки Т-34.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин присвоил почётные звания 20 городам России.

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