Киев, , 16:47 — REGNUM Бригады украинских вооруженных формирований в Донбассе будут вооружаться американскими противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) Javelin, заявил 2 июля командующий ВСУ Руслан Хомчак в интервью агентству «АрмияInform».

По его словам, в составе ВСУ уже имеется значительное число таких ракетных комплексов и обученных их применению расчётов.

«Сейчас у нас в наличии уже значительно большее количество американских ПТРК. Кстати, как и количество подготовленных расчетов. Сколько их? Тайна. Скажу лишь, что в дальнейшем каждую из бригад, которая будет заходить в район ООС, будут усиливать Javelin», — заявил Хомчак.

Он также заявил, что сейчас одна из бригад ВСУ проходит полигонное обучение для действий в Донбассе, активно «отрабатывая тактику применения Javelin».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители посольства США в Киеве заявили о новой «порции» вооружения и оборудования для Украины, в том числе средства радиосвязи и новые ПТРК Javelin.

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