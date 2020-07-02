Ростов-на-Дону, , 16:47 — REGNUM В избирательную комиссию Ростовской области поступили документы о выдвижении первого кандидата на выборы губернатора региона. Первого претендента выдвинула КПРФ, об этом сообщается на сайте облизбиркома.

Руководитель партии КПРФ в Законодательном собрании Ростовской области Евгений Бессонов стал первым кандидатом, уведомившим избирком о своих намерениях принять участие в борьбе за должность главы региона. После изучения документов кандидат в ростовские губернаторы сможет приступить к сбору подписей в свою поддержку (не менее 228).

ИА REGNUM ранее сообщало, что о своём намерении баллотироваться на третий срок заявил ранее донской губернатор Василий Голубев. В июне партия «Единая Россия» поддержала его кандидатуруна должность главы региона на предстоящих выборах.

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