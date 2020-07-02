Москва, 2 июля 2020, 16:43 — REGNUM Во время голосования по поправкам к Конституции РФ явка была высокой, так как повестка голосования действительно волновала граждан, считает председатель комиссии по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Московской городской думы Александр Семенников. Об этом он заявил 2 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Генсовета партии Андрей Турчак сказал, что воплощение в жизнь новых норм Конституции станет фундаментом предвыборной программы «Единой России» на выборах.