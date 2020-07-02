Москва, , 16:43 — REGNUM Во время голосования по поправкам к Конституции РФ явка была высокой, так как повестка голосования действительно волновала граждан, считает председатель комиссии по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Московской городской думы Александр Семенников. Об этом он заявил 2 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Возвращаясь к тому, за что мы голосовали и кто голосовал. Мне представляется, что люди всё прекрасно понимают, — сказал Семенников. — Они понимают, что после принятия Конституции завтра пенсия не увеличится втрое. И всем нам надо работать, чтобы так было. Я общался с людьми, и для них это был разговор о ценностях. Почему такая высокая явка? Повестка легла на то, что действительно волнует людей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Генсовета партии Андрей Турчак сказал, что воплощение в жизнь новых норм Конституции станет фундаментом предвыборной программы «Единой России» на выборах.