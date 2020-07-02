Екатеринбург, , 16:28 — REGNUM Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выразил соболезнования в связи со смертью депутата думы Екатеринбурга Елены Дерягиной. Он отметил, что вся её жизнь и карьера были тесно связаны с Екатеринбургом родной Свердловской областью.

По его словам, она показала себя как талантливый организатор культурно-образовательной деятельности, а также внимательный и чуткий педагог. Большое внимание депутат уделяла воспитанию юных талантов и поддержке молодёжных инициатив. Дом детского творчества под её руководством два раза был лауреатом Всероссийского конкурса учреждений дополнительного образования детей.

Куйвашев также добавил, что добрые начинания и дела Дерягиной неоднократно получали народную поддержку. Горожане четыре раза избирали её депутатом гордумы.

Как сообщало ИА REGNUM, Елена Дерягина скончалась в ночь с 1 на 2 июля. Прощание с ней пройдёт 4 июля.

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