Великий Новгород, , 16:22 — REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на своей странице в соцсети поздравил жителей города Боровичи и Боровичского района с присвоением городу статуса «Города трудовой доблести» за ту роль, которую этот населенный пункт на юго-востоке Новгородчины сыграл в годы Великой Отечественной войны, став городом-госпиталем для раненых бойцов Красной Армии.

«Только что президент Владимир Путин поддержал идею присвоить почетные звания «Город трудовой доблести» 20 городам. В их числе — Боровичи! Я поздравляю всех боровичан, всех жителей региона с этим историческим событием!», — заявил губернатор Новгородской области.

Напомним, статус «Город трудовой доблести» присваивается населённым пунктам, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, обеспечив «бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».

В годы Великой Отечественной войны в Боровичах, которые не были оккупированы врагом, было организованно масштабное создание госпиталей. Под них были отданы самые лучшие здания — 10 школ, 5 жилых домов, девять административных зданий. Уже 27 июля 1941 года город принял первую партию раненых. Поток раненых, прибывавших в Боровичи, составлял ежедневно 780−1000 человек. По неполным данным в госпитали поступило более 70 000 раненых.

В память о мужестве и беззаветном служении делу врачей, медицинского персонала Боровичских госпиталей в городе установлен памятный знак со словами знаменитого хирурга А.А. Вишневского: «Боровичи — подлинный город-госпиталь».