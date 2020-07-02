Екатеринбург, , 16:19 — REGNUM В Екатеринбурге простятся с депутатом городской думы Екатеринбурга Еленой Дерягиной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе представительного органа.

Прощание пройдёт 4 июля 2020 года в 11:00 (время местное) в траурном зале Екатеринбургского крематория (Сибирский тракт, 10 км).

«Елена Евгеньевна была отзывчивым и порядочным человеком, надежным и честным коллегой», — считают в городской думе.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат скончалась в ночь с 1 на 2 июля 2020 года. У неё оторвался тромб.

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