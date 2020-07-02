Ново-Огарево, Московская область, , 16:14 — REGNUM Двадцать городов России получат звание «Города трудовой доблести» в знак признания их заслуг в годы Великой Отечественной войны. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июля заявил президент Владимир Путин на заседании российского организационного комитета «Победа».

"Сейчас от всей души поздравляю жителей этих городов: жителей Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Челябинска и Самары, Перми, Нижнего Тагила, Саратова, Омска, Казани, Новосибирска, Ярославля, Магнитогорска, Ижевска, Уфы, Томска, Ульяновска и Иванова, Новокузнецка, Иркутска и Боровичей», — заявил Путин.

«Все необходимые документы подпишу в самое ближайшее время», — указал президент.

Таким образом, Путин поддержал присвоение почетного звания 20 городам из 28, которые подали заявки.