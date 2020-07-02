Екатеринбург, , 16:05 — REGNUM В Уральском федеральном округе четыре города получат почётное звание «Город трудовой доблести». Среди них Екатеринбург, Нижний Тагил и Челябинск, известные под неофициальным наименованием «Танкоград», а также Магнитогорск.

О решении на заседании оргкомитета «Победа» объявил президент Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, на эту новость уже отреагировал челябинский губернатор Алексей Текслер. Он сказал, что вклад Магнитогорска и Челябинска в Победу невозможно переоценить.

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