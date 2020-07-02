Симферополь, 2 июля 2020, 16:01 — REGNUM Отказ украинской стороны признавать результаты голосования жителей Крыма по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ — это уже сложившаяся традиция. Такое мнение высказал глава крымского избиркома Михаил Малышев.
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Глава избирательной комиссии полуострова напомнил, что Крым является неотъемлемой частью Российский Федерации, поэтому позиция Киева «никого не волнует».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство иностранных дел Украины призвали усилить санкции против России, в частности, ввести персональные санкции против организаторов голосования по поправкам к Конституции РФ и осудило участие депутатов Европарламента в наблюдении за ходом народного волеизъявления. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что результаты плебисцита не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом.
Напомним, Крым в результате референдума, проведённого в 2014 году после госпереворота на Украине, вернулся в состав РФ. В ходе общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию РФ, которое проходилось с 2 5 июня по 1 июля, свыше 90% избирателей полуострова, принявших участие в голосовании, поддержали изменения в Основной закон страны.
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