Париж, , 16:00 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон даст интервью различным представителям региональных средств массовой информации в четверг, 2 июля 2020 года, передает BFM TV.

Издание отмечает, что интервью должно позволить главе государства восстановить связь с жителями Франции.

Кроме того, интервью позволит Эммануэлю Макрону сэкономить время до объявления нового состава правительства Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу Elabe, 57% жителей Франции хотят, чтобы Эдуар Филипп, недавно избранный на пост мэра Гавра, сохранил свою должность в качестве главы правительства Франции.

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