Киев, , 15:59 — REGNUM Внесение изменений в статью 10 конституции Украины, касающуюся свободного развития, использования и защиты в стране русского языка, полностью исключено, заявил на брифинге в Верховной рады 2 июля глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат парламента Виктор Медведчук.

Политик объяснил, что теоретически исключить особый статус русского языка возможно, а вот практически — нет.

«По одной простой причине: когда конституция принималась в 1996 году, законодатели мудро предусмотрели ряд вопросов, касающихся внесения изменений в конституцию. Был выделен в отдельную категорию статус изменений в конституцию, касающийся норм, предусмотренных разделами I, III и XIII… Мы сейчас говорим о разделе I — статье 10 конституции. В нее можно внести изменения только в том случае, если в парламенте наберется 300 голосов, а затем это будет подтверждено на всеукраинском референдуме», — объяснил один из лидеров оппозиции.

Политик убежден, что на сегодняшний день набрать в парламенте 300 голосов за исключение из конституции нормы об особом статусе русского языка невозможно, так как в стране много русскоязычных граждан.

«Практически сегодня это сделать невозможно, потому что сторонников русского языка большое количество, и это количество не даст возможность подтвердить это на референдуме. Фактически об этом свидетельствуют все социологические исследования, проведенные за последний месяц», — резюмировал Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что согласно статье 10 конституции Украины, государственным языком на Украине является украинский язык. Но при этом государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины. Кроме того, в стране гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины.

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский в ходе избирательной кампании 2019 года не раз критиковал языковую политику своего предшественника Петра Порошенко, однако за время нахождения у власти не сделал ничего для поддержки русскоязычного населения страны. Более того, уже при Зеленском принят новый закон об образовании, практически исключающий возможность обучения на русском языке.