Москва, , 15:58 — REGNUM Законопроект, предполагающий санкции для СМИ за вовлечение молодежи в наркопотребление, будет внесен в Госдуму не следующей неделе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 июля, об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарёв («Единая Россия»).

«Комиссией подготовлен и на следующей неделе будет внесён законопроект, призванный противодействовать распространению информации о наркотиках в СМИ и в интернете. Вы знаете, это проблема становится актуальной, сегодня многие СМИ не брезгуют тем, чтобы использовать свои страницы, свои ресурсы для вовлечения молодёжи в наркопотребление», — заявил Пискарёв.

Кроме того, готов к внесению законопроект о блокировке сайтов, которые оправдывают экстремизм и терроризм, отметил парламентарий.