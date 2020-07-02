Минск, , 15:54 — REGNUM «Наша более чем 1000-летняя история — постоянная борьба народа за свою землю, духовные ценности и самоопределение. И даже после появления на карте мира суверенной Республики Беларусь нам постоянно приходится отстаивать право на самостоятельный путь развития», — заявил 2 июля Александр Лукашенко в поздравлении граждан Белоруссии с Днём Независимости.

Читайте на эту тему: Пятикнижие тысячелетней белорусской государственности — белорусскому этносу

Лидер постсоветской республики, уверен, что «для каждого белоруса этот праздник наполнен особым смыслом». Он отмечается 3 июля — в день, когда столица БССР была освобождена от гитлеровских оккупантов во время Великой Отечественной войны.

Читайте о новом особом смысле: Официальный Минск совсем запутался: Войны «не наши», а победы — «наши»

«Символично, что главный праздник страны — еще и день освобождения белорусской столицы от немецко-фашистских захватчиков. Великая Победа спасла нас от истребления. Мы свято чтим подвиг поколения победителей, одолевших грозного врага и поднявших страну из руин», — сказано в официальном поздравлении.

Белорусский лидер пожелал согражданам «здоровья, благополучия и мирного неба над головой».

Больше материалов на эту тему в сюжете: Нациестроительство в Белоруссии