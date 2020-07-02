Ново-Огарево, Московская область, 2 июля 2020, 15:44 — REGNUM Результаты голосования по поправкам к Конституции РФ говорят о том, что большая часть граждан РФ верят в возможность властей выполнять свою работу лучше. Об этом сегодня, 2 июля, в ходе заседания оргкомитета «Победа» заявил президент РФ Владимир Путин.
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При этом глава государства подчеркнул, что властям необходимо оправдать доверие граждан, поддержавших поправки в Основной закон страны.
Путин поблагодарил жителей России за поддержку.
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Как сообщало ИА REGNUM, общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля включительно. По итогам обработки ЦИК РФ 100% протоколов, за принятие изменений в Основной закон страны проголосовали 77,92%, против — 21,27% избирателей. Явка составила почти 68%.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал результаты народного волеизъявления «триумфом доверия к президенту РФ Владимиру Путину».