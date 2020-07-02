Москва, , 15:48 — REGNUM Россия стремится к развитию взаимодействия с северокорейской стороной. Контакты с новым руководством МИД КНДР состоятся, как только позволит эпидемическая ситуация, заявил 2 июля замглавы МИД РФ Игорь Моргулов в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

Диалог Москвы и Пхеньяна, в том числе по линии внешнеполитических ведомств, всегда был плотным. Однако личное знакомство с новым министром иностранных дел КНДР Ри Сон Гвоном пока не состоялось из-за пандемии.

«Как только позволит эпидемиологическая ситуация, начнем налаживать контакты с новым руководством МИД КНДР», — сказал Моргулов.

Пока в КНДР действует тотальная изоляция, однако в МИД надеются, что возобновить интенсивные контакты с этим государством можно будет «в обозримом будущем». Россия готова направить Северной Корее дополнительную партию тест-систем для диагностики коронавируса, добавил дипломат.

Отметим, Ри Сон Гвон возглавляет внешнеполитическое ведомство КНДР с 19 января 2020 года. Его предшественником был Ри Ён Хо.