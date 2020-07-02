Нур-Султан, , 15:42 — REGNUM Принятие поправок к Конституции России откроет новую веху в дальнейшем развитии страны. Об этом 2 июля заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время телефонного разговор с российским лидером Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе главы республики.

Токаев поздравил российского коллегу с положительными результатами голосования по поправкам к Конституции России. Глава Казахстана отметил, что поправки закладывают основу для реализации долгосрочной стратегии развития страны, укрепления суверенитета, государственности и экономического развития.

Токаев считает, что результаты голосования свидетельствуют о высоком уровне поддержки населения российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил российского коллегу Владимира Путина с успешным проведением голосования по поправкам к Конституции России.

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