Челябинск, , 15:44 — REGNUM Челябинск и Магнитогорск заслужили звания городов трудовой доблести по праву. Об этом заявил губернатор Южного Урала Алексей Текслер, комментируя решение о присвоении им такого звания.

«Горжусь, что наши города удостоились этого звания. Особенно ценно, что были услышаны голоса жителей городов, которые выразили свое мнение на участках для голосования 1 июля», — сказал глава региона.

Он добавил, что вклад жителей Челябинской области невозможно переоценить. Они не отходили от станков и печей в тот период, когда стране это было жизненно важно. Трудовой подвиг — это тот фундамент, на котором стояла Великая Победа советского народа. Благодаря тому поколению, мы живём под мирным небом.

«Поздравляю вас, земляки!» — сказал Текслер.

Как сообщало рЕ, о присвоении почётного звания объявил президент Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа». В список городов, которые получат звание, вошли и Магнитогорск с Челябинском.