Москва, , 15:40 — REGNUM Общественная палата передала в комиссию Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ две папки с данными о фейках в СМИ относительно поправок к Конституции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 июля, об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ извне Василий Пискарёв («Единая Россия»).

«Общественная палата передала две папки документов о фактах вброса фейков в СМИ по фактам голосования по поправкам к Конституцию… Сегодня мы получили дополнительные материалы, которые намерены обсудить… Этим нельзя пренебрегать, нужно реагировать», — заявил Пискарёв.

Передано 113 листов с фактами фейков в СМИ-иноагентах — за три недели, сообщил первый зампред Общественной палаты Александр Малькевич.

«Только вчера в день голосования вышли 11 публикаций, где отсутствует фактчекинг», — указал он.

В ОП ожидают, что комиссия даст оценку ситуации и предложит меры по противодействию иностранному вмешательству.

В комиссии Госдумы готовы менять законодательство.

«Никакого давления, исключительно, чтобы работали по закону. Если законы таковы, что нуждаются в совершенствовании, мы эту работу проводим», — заверил Пискарёв.