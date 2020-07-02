Ново-Огарево, Московская область, , 15:41 — REGNUM Россия ещё во многом уязвима, на укрепление стабильности нужно время. Об этом заявил 2 июля президент РФ Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа».

"Мы во многом ещй очень уязвимы, у нас многое, как говорят в народе, сделано пока «на живую нитку», — сказал глава государства.

Путин добавил, что Россия нуждается во внутренней стабильности, время требуется для укрепления страны и всех ее институтов. Он выразил благодарность тем, кто поддержал инициативу по изменению Конституции, отметив, что понимает и тех, кто голосовал против.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин подчеркнул, что российское руководство всех уровней обязано сделать всё, чтобы оправдать доверие граждан.

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