Киев, , 15:40 — REGNUM Отставка главы национального банка Украины не должна влиять на макроэкономическую стабильность страны, заявил на брифинге 2 июля глава украинского министерства финансов Сергей Марченко.

Министр считает, что у официального Киева сейчас «как никогда» есть достаточно возможностей и ресурсов для того, чтобы обеспечить макроэкономическую стабильность, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, напомнил Марченко, на 1 июля на едином казначейском счете Украины «беспрецедентно большой объем средств» — порядка 75 млрд гривен.

Также министр заявил, что нет никаких оснований волноваться за курс валюты в связи со скандальной отставкой, хотя и признал, что сейчас можно видеть «некую турбулентность» на рынке.

Напомним, что ранее сегодня в комитете Верховной рады Украины по вопросам финансов критически отозвались о «фантазиях», что курс гривны резко обвалится в результате ротации в руководстве Нацбанка.

В первой половине дня курс доллара на межбанке вырос на 32 копейки в сравнении с закрытием предыдущей сессии до 27,2 грн, что для Украины является достаточно стандартным колебанием.