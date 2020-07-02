Ново-Огарево, Московская область, , 15:33 — REGNUM Российское руководство всех уровней обязано сделать всё, чтобы оправдать доверие граждан. Об этом заявил 2 июля президент РФ Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа», которое проходит по видеосвязи.

Глава государства отметил, что для современной России ещё не завершена стадия формирования. Стране нужна стабильность и время для укрепления всех институтов.

«Так называемое расширенное правительство — от муниципалитетов до президента — обязано сделать все, чтобы оправдать это высокое доверие людей», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что голосование по поправкам к Конституции стало «триумфальным референдумом» о доверии действующему президенту. Он отметил «высочайшую явку и высочайший уровень поддержки» граждан.

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