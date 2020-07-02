Минск, , 15:30 — REGNUM Пакет документов, которые необходимы для регистрации нынешнего президента Белоруссии Александра Лукашенко в качестве кандидата на главный пост страны, получил белорусский ЦИК. Об этом 2 июля сообщил один из представителей комиссии, его слова приводит РИА Новости.

«Пакет документов на регистрацию Александра Лукашенко кандидатом в президенты сегодня принят Центризбиркомом», — заявил представитель.

Кроме этого, известно, что в данный пакет документов входят заявление от кандидата на согласие на выдвижение его кандидатом, анкета с биографическими данными и декларация об имуществе и доходах.

Напомним, выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа текущего года и на них действующий президент страны будет баллотироваться на шестой срок.