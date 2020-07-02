Санкт-Петербург, , 15:33 — REGNUM Многодневное голосование во дворах и прочие нововведения стоило бы использовать на выборах губернатора Ленинградской области осенью 2020 года. С такой идеей выступил председатель Общественной палаты региона Юрий Трусов, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Голосование было новое абсолютно, нигде такого нет. Россия идет впереди в этих формах голосования. И всё хорошее, что в это время было показано, это всё хорошее надо учитывать в будущих выборах, может, даже на выборах губернатора нашего учитывать это», — сказал Трусов.

Напомним, нынешний руководитель региона Александр Дрозденко будет баллотироваться на новый срок, выборы состоятся осенью 2020 года.

По поправкам к Конституции граждане голосовали в течение недели: с 25 июня по 1 июля. Отдать свой голос можно было не только на привычных участках, но и во дворах, на скамейках, детских площадках, в салонах припаркованных автобусов.

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В результате при рекордной явке за внесение поправок высказались более 70% жителей страны. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко тоже предлагала не отказываться от практики такого многодневного голосования в будущем.

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