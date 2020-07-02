Тбилиси, , 15:23 — REGNUM Утверждением поправок в Конституцию Грузия перешла на новый этап демократизации и европейской и евроатлантической интеграции, заявил на заседании правительства 2 июля премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

По его словам, процесс подготовки, обсуждения и принятия этих поправок был крайне сложным, динамичным, эмоциональным, но завершился успешно для всех принятием исторического решения. Сейчас парламент обсуждает поправки в Избирательный кодекс, чтобы учесть все рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ для проведения свободных и демократичных выборов, пояснил Гахария.

«Это действительно исторический процесс, который дает стране возможность для перехода на новый этап демократизации и евроатлантической интеграции и который должен увенчаться свободными, конкурентными и демократичными выборами, которые, я уверен, мы все вместе проведем на высшем уровне. Как я уже отметил, процесс был очень эмоциональным, степень поляризации была очень высока, но мы вместе преодолели все препятствия и должны внести положительный вклад в этот процесс, который должен увенчаться проведением открытых и свободных демократических выборов. И это будет победа нашей страны, которая должна стать целью каждого из нас», — подчеркнул премьер.

Напомним, что парламент Грузии 29 июня принял в третьем чтении поправки в Конституцию, которые предусматривают проведение парламентских выборов по новой системе. А в настоящее время обсуждает проект поправок в Избирательный кодекс, составленный на основании рекомендаций БДИПЧ/ОБСЕ. Оппозиционные фракции «Европейской Грузии» и «Национального движения» в обсуждении обоих законопроектов не участвовали, объясняя свой бойкот парламентской деятельности нахождением в тюрьме своего соратника — соучредителя телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа.

Грузия вносит изменения в избирательное законодательство на основании соглашения, заключенного 8 марта в резиденции посла США при посредничестве иностранных дипломатов.