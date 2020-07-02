Ново-Огарево, Московская область, , 15:19 — REGNUM В России была проведена колоссальная работа по проведению торжественных мероприятий в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июля заявил президент Владимир Путин на заседании российского организационного комитета «Победа».

"Хотел бы сегодня искренне поблагодарить всех, кто участвовал в проведении и подготовке юбилейных мероприятий, выступил с инициативой и реализовал новые содержательные проекты, адресованные прежде всего нашим дорогим ветеранам», — заявил Путин.

«И конечно, хочу сказать спасибо гражданам страны, участникам добровольческих объединений, которые все эти трудные месяцы и недели помогали ветеранам, людям старших поколений. Такие забота и участие были незаменимы», — подчеркнул президент.