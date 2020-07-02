Киев, , 15:22 — REGNUM C 2014 по 2020 годы США поставили на Украину военную помощь на сумму более $490 млн, заявил глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак 2 июля в интервью изданию АрмияInform.

Хомчак отметил, что Украина является крупнейшим получателем помощи НАТО.

«За период 2014—2020 годов мы получили помощи только от американских коллег на сумму более $490 млн. Перечень предоставляемого оборудования довольно широкий: от современных средств связи и бронированных автомобилей до систем контрснайперской борьбы и радиолокационных станций», — рассказал он.

Глава генштаба ВСУ отметил, что в 2020 году США намерены поставить на Украину более 30 наименований оружия и военного оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Хомчак рассказал, что американские противотанковые комплексы Javelin вскоре планируют отправить в зону боевых действий в Донбассе.

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