Казань, , 15:21 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов за 2019 год заработал свыше 8,8 млн рублей, что на 0,3 млн рублей больше показателя 2018 года. Декларация о доходах опубликована на сайте главы республики.

Супруга Минниханова за 2019 год смогла заработать в 54 раза больше мужа. Доход Гульсины Миннихановой за прошедший год превысил 480,8 млн рублей, что в три раза больше, чем годом ранее.

В собственности главы Татарии нет недвижимости, но в пользовании находятся жилой дом площадью 263,2 кв. метра и земельный участок площадью 414,9 кв. метра. У супруги же три земельных участка — 1776 кв. м, 414,9 кв. м и 363 кв. м. Еще она владеет гостевым домом, жилым домом, одной квартирой, машино-местом в России, квартирой в Объединенных Арабских Эмиратах и двумя парковочными местами там же.

ИА REGNUM напоминает, что Рустам Минниханов возглавляет Татарию с 2010 года. На выборах он набрал 94,4% голосов избирателей. Второй срок, в который позже вступил Минниханов, истекает в 2020 году. Действующий руководитель субъекта федерации 29 июня подал в республиканский ЦИК документы на выдвижение кандидатом на пост главы Татарии.

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