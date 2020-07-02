Москва, , 15:18 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов осудил план Минфина сократить финансирование национального проекта «Демография», передает корреспондент ИА REGNUM 2 июля.

«В планы Минфина входит сокращение финансирования проекта «Демография» на 150 млрд рублей. Почти вся сумма относится к пересмотру планов по поддержке семей с детьми на 2021−2022 годы. Налицо откровенный саботаж социальных инициатив на уровне министерств и ведомств», — заявил Миронов.

Он также осудил отказ в «детских» выплатах на фоне коронавируса для семей с подростками от 16 до 18 лет.

«Но чиновники против! И опять в ход идут «убойные» аргументы: мол, 16-летние могут трудоустроиться, потому что по закону подросткам работать разрешается с 14-и лет. Ну, давайте и здесь сэкономим — чего стесняться! Только это худшая из всех возможных экономий — экономия на будущем страны. Дети, прежде всего, должны учиться, а если кто-то в правительстве считает иначе — пусть покажут нам пример и начнут со своих отпрысков», — указал парламентарий.