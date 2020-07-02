Великий Новгород, , 15:26 — REGNUM Избирательная комиссия Новгородской области обнародовала окончательные цифры итогов голосования по вопросу о внесении поправок в Конституцию России.

Согласно этим данным, за поправки в Основной закон страны проголосовали 172 997 избирателей Новгородчины, или 71,44% от числа участников голосования.

Против внесения изменений в Конституцию высказались 66 616 человек, что составляет 27,51% от общего числа голосовавших.

В голосовании приняли участие 242 208 жителей Новгородской области, или 49,34% от числа граждан, включенных в избирательные списки, сообщает издание «53 новости».

Самую высокую активность показал Мошенской район — явка составила 74,98%. За ним следую Парфинский район (71,42%), Волотовский район (66, 77%), Батецкий район (65,94%), Крестецкий район (65,16%). Наименьшая активность была в Боровичском районе (43,77%) и Великом Новгороде (41,77%).

По словам председателя областного избиркома Татьяны Лебедевой, жалоб на нарушения порядка установления итогов голосования в избирательные комиссии не поступало.

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