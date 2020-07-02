Киев, , 15:08 — REGNUM Если бы парламентские выборы на Украине состоялись в ближайшее время, за партию президента Зеленского «Слуга народа» проголосовали бы 29,3% граждан.

Результаты соответствующего опроса сегодня, 2 июля, обнародовала социологическая группа «Рейтинг», передает корреспондент ИА REGNUM.

В целом ситуация остается неизменной — всего в Верховную раду прошли бы четыре партии. В частности, за «Оппозиционную платформу — за жизнь» отдали бы голос 15,3%, за «Европейскую солидарность» Порошенко — 13,6%, за «Батькивщину» Тимошенко — 10,7%.

Среди остальных политических сил, ближе всего к преодолению избирательного барьера в 5% подошла партия Шария с рейтингом 3,7%.

Еще около 20% опрошенных не определились с выбором, констатируют социологи.

В опросе, состоявшемся 24−28 июня, принимали участие украинцы в возрасте от 18 лет, всего участвовали 2 тыс. человек во всех областях страны.