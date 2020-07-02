Киев, , 15:00 — REGNUM Нынешний президент Украины Владимир Зеленский по сути продолжает политику своего предшественника Петра Порошенко — то есть, политику антироссийской истерии и пещерной русофобии.

Об этом на брифинге в Верховной раде сегодня, 2 июля, заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук, комментируя внутриполитическую ситуацию в стране.

Один из лидеров оппозиции напомнил, что гражданам задавали вопросы в двух социологических исследованиях («Социальный мониторинг» и «Институт прогнозирования») об отношении к запретам российских фильмов, гастролей творческих коллективов, российских каналов и соцсетей.

«52−54% опрошенных считают это нарушением конституционных прав граждан. И только 30−35% поддерживают эти запретительные меры», — привел данные опросов Медведчук.

Парламентарий констатировал очевидность того, что политику запретов, введенную при Порошенко, сегодня продолжает Владимир Зеленский.

«Он ввел дополнительные образовательные и культурные санкции в отношении отдельных учреждений, связанных с РФ. Он продолжает умышленно активно и осознанно эту политику. И люди дают ответ, как они к этому относятся. Это тоже важно для понимания сегодняшнего дня и тех проблем, которые существуют в стране и требуют решения», — отметил Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что в мае этого года президент Украины Владимир Зеленский продлил на три года санкции против российских соцсетей. Позже СМИ выяснили, что в указе Зеленского о санкциях есть и новшество — в частности, там упоминается ряд российских музеев, вузов и научных учреждений, включая Эрмитаж и Московский государственный университет.