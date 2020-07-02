Ново-Огарево, Московская область, , 15:00 — REGNUM Поправки к Конституции давно назрели, и народ их поддержал. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 июля заявил президент Владимир Путин на заседании российского организационного комитета «Победа».

"Я хочу обратиться со словами благодарности к гражданам России. Хочу сказать: спасибо вам большое за поддержку и доверие», — заявил Путин.

«Я не однократно говорил о необходимости принятия поправок в Основной закон страны, в Конституцию. Здесь у нас и совершенствование политической системы, и закрепление социальных гарантий, здесь и укрепление суверенитета, территориальной целостности. Наконец, наших духовных, исторических, нравственных ценностей, которые скрепляют поколения», — подчеркнул он.