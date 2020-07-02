Вашингтон, , 15:20 — REGNUM Средняя продолжительность жизни в КНДР на 11 лет короче, чем в Южной Корее. Об этом сообщает KBS со ссылкой на доклад Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и Planned Population Federation of Korea (PPFK).

Согласно опубликованным данным, ожидаемая средняя продолжительность жизни в КНДР составляет 72 года, что является 118-м показателем среди 198 стран, вошедших в доклад.

С другой стороны, средняя продолжительность жизни в Южной Корее составила 83 года, что является девятым показателем в мире.

Суммарный коэффициент рождаемости в Северной Корее составил 1,9, а темпы прироста населения за последние пять лет — 0,5%. Коэффициент материнской смертности составил 89, что значительно ниже среднемирового показателя (211) и среднего показателя по развивающимся странам (232).