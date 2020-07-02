Москва, , 15:07 — REGNUM Информационный вброс о якобы сговоре России с афганскими боевиками против американских военных мог ставить целью нарушение эффективного взаимодействия России и США по Афганистану. Об этом заявил 2 июля замглавы МИД РФ Игорь Моргулов в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

Утверждение о том, что одно из подразделений российской военной разведки сподвигало боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напасть на американских военных, появилось в конце июня в газете The New York Times. В Кремле и МИД эту информацию назвали ложной.

По словам Моргулова, версия о предложении российской стороной награды за убийство американских военных совершенно несостоятельна. И столь «провокационные фальшивки» почему-то появились именно сейчас.

Дипломат предположил, что за инцидентом стоит часть антироссийски настроенной политической элиты США, которая недовольна эффективным взаимодействием по Афганистану, налаженным между МИД и Госдепартаментом США.

Кроме того, вброс произошёл в период перед выборами президента США. При этом глава США Дональд Трамп обещает завершить афганскую кампанию, но кому-то она до сих пор выгодна.

«Вообще я считаю, что, конечно, незаслуженно большое внимание такая, в общем, дешевая провокация привлекла мировые СМИ», — заключил замминистра иностранных дел.

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