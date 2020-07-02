Санкт-Петербург, , 14:51 — REGNUM Показатели явки в Ленобласти свидетельствуют о высоком уровне правосознания граждан. Об этом заявил член Леноблизбиркома и Общественной палаты РФ Владимир Журавлев, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Итоги голосования на территории Ленинградской области Леноблизбирком утвердил. И можно констатировать, что зафиксирован исторический максимум явки, активности», — сказал Журавлев.

Напомним, по данным избирательной комиссии, почти 75% от избирателей Ленобласти приняли участие в плебисците.

«Три четверти. В свое время мы говорили, что на выборах федерального уровня, на выборах президента две трети участвуют, на выборах региональных, в парламент — около половины, на муниципальных выборах — около трети. А теперь представим себе, какой шаг вперед», — сказал Журавлев.

За поправки в Ленобласти проголосовало 79,38% из участников плебисцита, против — 19,8%.

«И при этом исторический минимум по нарушениям. Сегодня было констатировано, что жалоб на нарушения закона в облизбирком не поступало. Обращения были», — заявил Журавлев, в прошлом сам возглавлявший Леноблизбирком.

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