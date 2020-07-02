Москва, , 14:46 — REGNUM Поправки к Конституции делают нашу страну сильнее, а принимаемые стандарты «позволят повысить благосостояние граждан, защитят права», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Президент РФ Владимир Путин инициировал большинство поправок, причем поправки, которые с одной стороны, поднимают стандарты нашей жизни, защищают права граждан. Но и часть поправок — это решения, которые были им приняты по передаче части полномочий президента нашим гражданам, под контроль людей, для того чтобы власть была более эффективной», — заявил Володин в эфире телеканала «Россия 24».

Страна после общероссийского голосования вступает в новый этап развития, — с новыми возможностями, новыми обязательствами по отношению к гражданам, отметил парламентарий.

«Наша страна через те нормы, которые были приняты в ходе общероссийского голосования, станет сильнее и защищать ее будет легче. И мы более уверенно будем идти по пути развития», — подчеркнул он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал плебисцит референдумом по вопросу доверия действующему главе государства.

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