Москва, , 14:42 — REGNUM Глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия») просит Роспотребнадзор не запрещать продажу продовольственных товаров в тару потребителя, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июля.

Действующие санитарно-эпидемиологические правила разрешают продажу продовольственных товаров в тару покупателя — при соблюдении определенных требований. Вместе с тем Роспотребнадзор разработал проект постановления, которым предлагается установить запрет на продажу нефасованного товара.

В комитете Госдумы с такой позицией не согласны, и для того, чтобы не провоцировать рост отходов из одноразовой упаковки просит главу ведомства Анну Попову «рассмотреть возможность доработки вышеуказанного ведомственного акта в части снижения объемов образования одноразовых упаковки и тары на объектах розничной торговли при реализации товаров потребителям».