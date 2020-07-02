Москва, , 14:40 — REGNUM Голосование по поправкам к Конституции определит развитие России на многие годы, считает глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

«Я хочу поздравить всех граждан нашей страны с новым этапом развития нашей России. Голосование по Конституции определяет [развитие] на многие годы. Это новый этап. Государственной думе будет необходимо принять десятки федеральных законов в развитие тех предложений, тех поправок, за которые наши граждане голосовали в эти дни. Кто-то голосовал против. Но я очень сомневаюсь, что кто-то голосовал против всех поправок. Но большинство граждан поддержало [поправки]», — сказал Неверов в эфире программы «Время покажет» на Первом канале .

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, представитель Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Федорова считает «очень впечатляющим» результат голосования по поправкам к Конституции.

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