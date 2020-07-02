Сеул, , 14:37 — REGNUM Военные круги США и Южной Кореи продолжают вести переговоры по согласованию совместных учений, намеченных на середину августа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на различные правительственные источники.

Согласно источникам, в настоящее время стороны обсуждают дату и способ проведения учений, окончательное решение пока не принято.

Отмечается, что несмотря на необходимость проведения учений для поддержания совместной боеготовности, эпидемиологическая обстановка по-прежнему остается одним из главных факторов. В связи с этим, представители двух стран рассматривают три варианта развития событий.

План А предполагает полномасштабное проведение учений, план В — в сокращённом объёме, план С — полную отмену манёвров.

Известно, что ранее в этом году военные США и Южной Кореи откладывали учения из-за пандемии коронавируса.