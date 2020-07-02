Сеул, 2 июля 2020, 14:37 — REGNUM Военные круги США и Южной Кореи продолжают вести переговоры по согласованию совместных учений, намеченных на середину августа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на различные правительственные источники.
Согласно источникам, в настоящее время стороны обсуждают дату и способ проведения учений, окончательное решение пока не принято.
Отмечается, что несмотря на необходимость проведения учений для поддержания совместной боеготовности, эпидемиологическая обстановка по-прежнему остается одним из главных факторов. В связи с этим, представители двух стран рассматривают три варианта развития событий.
План А предполагает полномасштабное проведение учений, план В — в сокращённом объёме, план С — полную отмену манёвров.
Известно, что ранее в этом году военные США и Южной Кореи откладывали учения из-за пандемии коронавируса.