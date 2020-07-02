Тбилиси, , 14:28 — REGNUM Поправки к Избирательному кодексу Грузии во втором чтении приняли большинством голосов депутаты парламента страны 2 июля. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

По данным журналистов, для проведения голосования была созвана внеочередная сессия. Изменения поддержали 94 члена парламента. Ряд депутатов поддержали нововведения с условием, что в третьем чтении будут учтены их дополнения.

Напомним, в первом чтении поправки к Избирательному кодексу Грузии были приняты 1 июля. Новые положения предполагают запрет подходить к людям в радиусе 25 метров от избирательного участка, в том числе для экзитпола или интервью. Также из кодекса убрали полномочия Службе госаудита контролировать финансовую деятельность СМИ.

В третьем чтении законопроект о поправках планируется рассмотреть сегодня, 2 июля.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол США обсудила со спикером парламента Грузии выборную реформу