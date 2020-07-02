Екатеринбург, , 14:26 — REGNUM Сотрудники аппарата гордумы Екатеринбурга будут срочно проверены на COVID-19. Проверка будет внеплановой, пишут СМИ.

Накануне.Ru со ссылкой на свои источники сообщает, что поводом для этого стало заболевание депутата Владимира Крицкого. Кроме того, ранее скончалась его коллега по депутатскому корпусу Елена Дерягина, правда, возможно, коронавирус не имеет к её кончине никакого отношения.

Как сообщало ИА REGNUM, о смерти Дерягиной стало известно утром 2 июля. А затем появилсь новости о заболевании Крицкого ковидом.

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