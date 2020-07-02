Санкт-Петербург, , 14:25 — REGNUM Реализация социальных тезисов поправок к Конституции уже началась, в ближайшее время следует ожидать и новых поручений президента по этому вопросу, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 2 июля, ректор Ленинградского государственного университета Станислав Еремеев, комментируя итоги всенародного голосования.

По данным ЦИК, в голосовании приняли участие 67,97% избирателей, 77,92% поддержали поправки.

« Главное сущностное изменение в Конституции нашей страны состоит в том, что теперь в ней закреплен приоритет человека. Отмечено, что человек важнее, нежели экономические или какие-либо иные цели.

И переход от слов к делу, реализация социальных тезисов поправок уже началась. Президент говорил о том, что поправки вступят в силу только после их одобрения гражданами. Однако во многих действиях и правительства, и властей регионов уже можно увидеть движение в направлении, заданном этими поправками.

Выплаты на детей, а также изменения в части объемов и использования материнского капитала подтверждают и реализуют тезис о поддержке семей. Выделение дополнительного финансирования региональным вузам подтверждают и реализуют тезис о развитии образования. В сферу здравоохранения на фоне эпидемии коронавируса были вложены беспрецедентные средства.